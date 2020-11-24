В матче против "Барселоны" в Лиге чемпионов могут сыграть два юных защитника "Динамо" – Даниил Скорко и Антон Боль.

О том, что оба игроки готовятся к матчу с "Барселоной", сообщается на официальном сайте "Динамо". Они приняли участие в тренировке команды накануне матча Лиги чемпионов

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Антону Болю 17 лет, он выступает за юношескую команду "Динамо". Даниил Скирко выступает за молодежную команду киевлян. За главную команду "Динамо" оба пока не выступали.

Сыграют ли они против "Барселоны" – пока неизвестно.

Видео тренировки "Динамо" накануне матча против "Барселоны"

Напомним, что поединок "Динамо" – "Барселона" состоится на НСК "Олимпийский" во вторник, 24 ноября, и начнется в 22:00.