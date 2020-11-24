У матчі проти "Барселони" в Лізі чемпіонів можуть зіграти два юних захисники "Динамо" – Данило Скорко та Антон Боль.

Про те, що обоє гравців готуються до матчу з "Барселоною", повідомляється на офіційному сайті "Динамо". Вони взяли участь у тренуванні команди напередодні матчу Ліги чемпіонів

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Антону Болю 17 років, він виступає за юнацьку команду "Динамо". Данило Скірко виступає за молодіжну команду киян. За головну команду "Динамо" обоє поки не виступали.

Чи зіграють вони проти "Барселони" – поки невідомо.

Відео тренування "Динамо" напередодні матчу проти "Барселони"

Нагадаємо, що поєдинок "Динамо" – "Барселона" відбудеться на НСК "Олімпійський" у вівторок, 24 листопада, і розпочнеться о 22:00.