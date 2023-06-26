Возвращение легенды: Динамо анонсировало камбек Ярмоленко

Бывший капитан Динамо Андрей Ярмоленко в скором времени вернется в родной клуб. "Сине-белые" не двусмысленно намекнули на возвращение вингера.

Звездный украинский футболист Андрей Ярмоленко в новом сезоне будет защищать родные "сине-белые" цвета. Официальный телеграмм-канал столичного клуба намекнул на возвращение легенды.

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В социальной сети было опубликовано фото Ярмоленко в форме Динамо с подписью на английском: "To be continued" ("Продолжение следует").

Андрей Ярмоленко снова в Динамо / телеграмм-канал Динамо

Кроме того, была опубликована нарезка видео с голами Ярмоленко за Динамо.

Возвращение Ярмоленко: смотрите видео

Теперь можно с уверенностью утверждать, что 33-летний вингер после шестилетнего перерыва будет играть за столичный клуб. Ранее сам Ярмоленко уклонялся от прямого ответа на возвращение в Динамо.

Ярмоленко в Динамо