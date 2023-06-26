Звездный украинский футболист Андрей Ярмоленко в новом сезоне будет защищать родные "сине-белые" цвета. Официальный телеграмм-канал столичного клуба намекнул на возвращение легенды.
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В социальной сети было опубликовано фото Ярмоленко в форме Динамо с подписью на английском: "To be continued" ("Продолжение следует").
Андрей Ярмоленко снова в Динамо / телеграмм-канал Динамо
Кроме того, была опубликована нарезка видео с голами Ярмоленко за Динамо.
Возвращение Ярмоленко: смотрите видео
Теперь можно с уверенностью утверждать, что 33-летний вингер после шестилетнего перерыва будет играть за столичный клуб. Ранее сам Ярмоленко уклонялся от прямого ответа на возвращение в Динамо.
Ярмоленко в Динамо
- Напомним, Андрей Ярмоленко является воспитанником черниговского футбола. В 13 лет юный футболист пробовал свои силы в динамовской школе, но не выдержал конкуренции и через год вернулся в Чернигов.
- В возрасте 18 лет Ярмоленко подписал полноценный контракт с "бело-синими". Парень получил большие авансы от специалистов, называвших его вторым Шевченко.
- Дебют Ярмоленко за основной состав состоялся 11 мая 2008 в матче против Ворсклы, в котором Андрей забил победный гол.
- В общей сложности вингер сыграл за "бело-синих" 340 матчей, забил 137 голов и отдал 90 ассистов.
- Вместе с киевлянами Ярмоленко трижды становился чемпионом Украины (2008/09, 2014/15, 2015/16), дважды выигрывал Кубок Украины (2013/14, 2014/15) и трижды был обладателем Суперкубка Украины (2009, 2011, 2). В сезоне 2008/09 играл в полуфинале Кубка УЕФА.
- В августе 2017 года Боруссия Дортмунд за 25 миллионов евро выкупила у Динамо трансфер Ярмоленко.
- Кроме Бундеслиги, вингер успел поиграть за Вест Хэм в Английской Премьер-лиге, а также за саудовский Аль-Айн.