Челси продолжает падение: команда Томаса Тухеля сенсационно проиграла Динамо в ЛЧ

Лондонцы неудачно стартовали в Лиге чемпионов. В Загребе "синие" умудрились уступить местному Динамо из-за красивого гола Оршича.

Боруссия Дортмунд – Копенгаген 3:0

Голы: Ройс, 35, Геррейру, 42, Беллингем, 83.

Стартовал новый сезон основной стадии Лиги чемпионов 2022-2023. В первый день на ранний слот было вынесено два поединка с явными фаворитами, пишет 24 канал.

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У Боруссии Дортмунд не было проблем на своем поле против Копенгагена. Еще до перерыва команда Терзича забила дважды благодаря Ройсу и Геррейру, а во втором тайме точку в матче поставил Беллингем – 3:0.

Динамо Загреб – Челси 1:0

Гол: Оршич, 13.

А вот Челси разочаровал своих фанатов. Команда Томаса Тухеля умудрилась минимально уступить в гостях загребскому Динамо.

Пропустив уже в начале матча от Оршича, лондонцы не нашли ресурс для камбэка. "Синие" нанесли 13 ударов по воротам хорватов, однако лишь три из них были в створ.

Видео гола Оршича в ворота Челси

Эта победа продолжила неудачную полосу Челси. В первых семи матчах сезона лондонцы одержали всего три победы, при этом проиграли не только Динамо Загреб, но и Саутгемптону и Лидсу. В чемпионате команда идет на 6 месте.