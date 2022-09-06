Боруссія Дортмунд – Копенгаген 3:0

Голи: Ройс, 35, Геррейру, 42, Беллінгем, 83.

Стартував новий сезон основної стадії Ліги чемпіонів 2022-2023. У перший день на ранній слот були винесені два поєдинки з явними фаворитами, пише 24 канал.

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Боруссія Дортмунд не мала проблем на своєму полі проти Копенгагена. Ще до перерви команда Терзича забила двічі завдяки Ройсу та Геррейру, а у другому таймі крапку у матчі поставив Беллінгем – 3:0.

Динамо Загреб – Челсі 1:0

Гол: Оршич, 13.

А ось Челсі розчарував своїх фанатів. Команда Томаса Тухеля примудрилась мінімально поступитись в гостях загребському Динамо.

Пропустивши вже на початку матчу від Оршича, лондонці не знайшли ресурсі для камбеку. "Сині" нанесли аж 13 ударів по воротах хорватів, однак лише три з них були у ствір.

Відео голу Оршича у ворота Челсі

Ця перемога продовжила невдалу смугу Челсі. У перших семи матчах сезону лондонці здобули всього три перемоги, при цьому програли не тільки Динамо Загреб, а ще і Саутгемптону та Лідсу. В чемпіонаті команда йде на 6 місці.