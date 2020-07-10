"Динамо" виставить Кубок України для вболівальників: де можна побачити трофей
У середу, 8 липня, київське "Динамо" у 12-те в своїй історії виграло Кубок України. Кияни зуміли здолати "Ворсклу" лише в серії пенальті і повернути трофей в клуб через п'ять років.
"Динамо" виставить для уболівальників Кубок України в офісі фан-клубу, він буде вільним для відвідування. Про це повідомляє офіціний сайт клубу.
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Офіс знаходиться на вулиці Грушевського, 3. Презентація буде працювати в п'ятницю з 12:00 до 17:00, в суботу та неділю з 11:00 до 17:00. А потім в понеділок-п'ятницю – з 10:00 до 18:00.
Динамо – Ворскла: головне
- У матчі фіналу Кубка України "Динамо" насилу обіграло "Ворсклу". Основний час завершився з рахунком 1:1, а кияни виявилися сильнішими в серії пенальті. Вирішальний удар на рахунку Артема Шабанова.
- Для "Динамо" це 12-й в історії клубу трофей Кубка України. Останній до цього моменту Кубок команда виграла в 2015 році.
- "Ворскла" приймала участь у другому в своїй історії фіналі. У 2009 році команда виграла в поєдинку з "Шахтарем".