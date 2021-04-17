Динамо удалось выйти вперед в этом матче на 34-й минуте. Гол на счету Карлоса Де Пена.

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На 33-й минуте Александр Андриевский решил прорваться в штрафную. Там его ногу задел Маркос Антонио, от чего игрок Динамо сразу упал на газон.

Арбитр матча Екатерина Монзуль решила назначить пенальти. Но перед тем прибегла к помощи VAR. Повтор подтвердил, что нарушение правил было.

Пробивать пенальти отправился Де Пена. Он пробил в левый от себя нижний угол ворот. Голкипер Анатолий Трубин угадал направление удара, но до мяча дотянуться не сумел.

Видео гола Де Пена в ворота Шахтера