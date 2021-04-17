Динамо вдалося вийти вперед в цьому матчі на 34-й хвилині. Гол на рахунку Карлоса Де Пени.

До теми Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу

На 33-й хвилині Олександр Андрієвський вирішив прорватися у штрафний майданчик. Там його ногу зачепив Маркос Антоніо, від чого гравець Динамо одразу впав на газон.

Арбітерка матчу Катерина Монзуль вирішила призначити пенальті. Але перед тим вдалася до допомоги VAR. Повтор підтвердив, що порушення правил було.

Пробивати пенальті відправився Де Пена. Він пробив у лівий від себе нижній кут воріт. Голкіпер Анатолій Трубін вгадав напрям удару, але до м'яча дотягнутися не зумів.

Відео голу Де Пени у ворота Шахтаря