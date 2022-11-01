Уже в четверг, 3 ноября динамовцы проведут последнюю встречу в Лиге Европы в этом сезоне. Подопечные Мирчи Луческу попытаются взять реванш у турецкого Фенербахче за досадное поражение в первом туре (2:1).

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Получили позывные эмоции перед игрой

В преддверии матча четверо футболистов Динамо встретились с украинскими болельщиками в Кракове. На встречу пришли Виктор Цыганков, Александр Караваев, Илья Забарный и Александр Сирота.



Динамо встретилось с фанатами в Польше / Фото киевского клуба

Холл гостиницы был переполнен украинцами, поддержавшими и пожелавшими удачи футболистам в будущем противостоянии. Хотя сам поединок уже не будет иметь никакого важного значения. Ведь Динамо уже попрощалось с еврокубками в сезоне-2022/2022. За 5 туров киевляне набрали всего один балл и останутся на последнем месте даже в случае победы над Фенербахче.

Обратите внимание! Матч Динамо-Фенербахче начнется 3 ноября в 22:00.



Юный фанат Динамо / Фото киевского клуба

Автограф-сессия прошла в теплой и домашней атмосфере, было море улыбок и памятных фотографий с футбольными кумирами.



Теплая встреча с болельщиками Динамо / Фото киевского клуба