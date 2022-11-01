Вже у четвер, 3 листопада, динамівці проведуть останню зустріч у Лізі Європи у цьому сезоні. Підопічні Мірчі Луческу спробують взяти реванш у турецького Фенербахче за прикру поразку у першому турі (2:1).
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Отримали позивні емоції перед грою
Напередодні матчу четверо футболістів Динамо зустрілось із українськими уболівальниками у Кракові. На зустріч прийшли Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Ілля Забарний та Олександр Сирота.
Динамо зустрілось із фанатами у Польщі / Фото київського клубу
Хол готелю був переповнений українцями, які підтримали та побажали удачі футболістам у майбутньому протистоянні. Хоча сам поєдинок не матиме вже ніякого важливого значення. Адже Динамо вже попрощалось із єврокубками у сезоні-2022/2022. За 5 турів кияни набрали лише один бал та залишаться на останньому місці навіть у разі перемоги над Фенербахче.
Юний фанат Динамо / Фото київського клубу
Автограф-сесія минула у теплій та домашній атмосфері, було море посмішок та пам'ятних світлин із футбольними кумирами.
Тепла зустріч із уболівальниками Динамо / Фото київського клубу