25 августа "Динамо" обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины со счетом 3:1. Это первая победа киевлян над "горняками" с разницей больше одного мяча с 2011 года.

В 2011 году "Динамо" под руководством Юрия Семина также победило со счетом 3:1 благодаря голам Гусева, Диакате и Милевского, пишет 24 канал.

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Тогда "Шахтер" тренировал нынешний наставник динамовцев Мирча Луческу, а Олег Гусев и Огнен Вукоевич, которые сейчас входят в его тренерский штаб, играли в составе столичного клуба в стартовом составе. А Гусев еще и открыл счет в матче с пенальти.

Обзор матча за Суперкубок Украины-2011

Шахтер – Динамо: главное