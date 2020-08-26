"Динамо" впервые за девять лет обыграл "Шахтер" с разницей больше одного мяча
25 августа "Динамо" обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины со счетом 3:1. Это первая победа киевлян над "горняками" с разницей больше одного мяча с 2011 года.
В 2011 году "Динамо" под руководством Юрия Семина также победило со счетом 3:1 благодаря голам Гусева, Диакате и Милевского, пишет 24 канал.
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Тогда "Шахтер" тренировал нынешний наставник динамовцев Мирча Луческу, а Олег Гусев и Огнен Вукоевич, которые сейчас входят в его тренерский штаб, играли в составе столичного клуба в стартовом составе. А Гусев еще и открыл счет в матче с пенальти.
Обзор матча за Суперкубок Украины-2011
Шахтер – Динамо: главное
- Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграли в матче за Суперкубок Украины. Победу получило "Динамо". За матч киевляне нанесли лишь три удара по воротам. Все они были точными и стали голами.
- "Шахтер" же до конца матча показал владение мячом на 71%, Луиш Каштру пошел ва-банк и снял с игры двух центральных защитников. Но спасти матч не удалось.
- Мирча Луческу же празднует первый трофей во главе "Динамо". Уже во втором матче. При этом в игре против "Шахтера", где он был главным тренером 12 лет. И с которым выиграл семь Суперкубков Украины.
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