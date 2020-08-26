"Динамо" вперше за дев'ять років обіграло "Шахтар" з різницею більше одного м'яча
25 серпня "Динамо" обіграло "Шахтар" у Суперкубку України з рахунком 3:1. Це перша перемога киян над "гірниками" з різницею більше одного м'яча з 2011 року.
У 2011 році "Динамо" під керівництвом Юрія Сьоміна також перемогло з рахунком 3:1 завдяки голам Гусєва, Діакате і Мілевського, пише 24 канал.
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Тоді "Шахтар" тренував нинішній наставник динамівців Мірча Луческу, а Олег Гусєв і Огнен Вукоєвіч, які зараз входять у його тренерський штаб, грали в складі столичного клубу в стартовому складі. А Гусєв ще і відкрив рахунок в матчі з пенальті.
Огляд матчу за Суперкубок України-2011
Шахтар – Динамо: головне
- Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграли в матчі за Суперкубок України. Перемогу отримало "Динамо". За матч Кияни завдали лише три удари по воротах. Всі вони були точними й стали голами.
- "Шахтар" же до кінця матчу показав володіння м'ячем у 71%, Луїш Каштру пішов у ва-банк і зняв з гри двох центральних захисників. Але врятувати матч не вдалося.
- Мірча Луческу же святкує перший трофей на чолі "Динамо". Вже у другому матчі. При цьому у грі проти "Шахтаря", де він був головним тренером 12 років. І з яким виграв сім Суперкубків України.