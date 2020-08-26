25 серпня "Динамо" обіграло "Шахтар" у Суперкубку України з рахунком 3:1. Це перша перемога киян над "гірниками" з різницею більше одного м'яча з 2011 року.

У 2011 році "Динамо" під керівництвом Юрія Сьоміна також перемогло з рахунком 3:1 завдяки голам Гусєва, Діакате і Мілевського, пише 24 канал.

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Тоді "Шахтар" тренував нинішній наставник динамівців Мірча Луческу, а Олег Гусєв і Огнен Вукоєвіч, які зараз входять у його тренерський штаб, грали в складі столичного клубу в стартовому складі. А Гусєв ще і відкрив рахунок в матчі з пенальті.

Огляд матчу за Суперкубок України-2011

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