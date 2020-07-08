8 июля "Динамо" поборется с "Ворсклой" за Кубок Украины сезона 2019/20. Уже известны стартовые составы команд на поединок.

"Динамо" взяло на игру 24 футболиста, включая Дениса Попова, Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова – они пропускали матч с "Шахтером" из-за повреждения, хотя уже тогда они успели вернуться к тренировкам, пишет 24 канал.

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"Ворскла" традиционно рандомно сообщает о кадровой ситуации. В последних двух турах никакой информации о травмированных не было, а до того определенные проблемы имели Наджееб Якубу, Денис Васин и Александр Скляр.

Динамо – Ворскла: стартовые составы

"Динамо": Бущан, Кендзера, Сирота, Шабанов, Миколенко, Буяльский, Сидорчук, Шепелев, Цитаишвили, Де Пена, Вербич.

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Чеснаков, Альюне, Сапай, Скляр, Пуцлин, Якубу, Кане, Кулач, Степанюк.