8 липня "Динамо" побореться з "Ворсклою" за Кубок України сезону 2019/20. Вже відомі стартові склади команд на поєдинок.

"Динамо" взяло на гру 24 футболістів, включно з Денисом Поповим, Віталієм Миколенком та Віктором Циганковим – вони пропускали матч з "Шахтарем" через пошкодження, хоча вже тоді вони встигли повернутися до тренувань, пише 24 канал.

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"Ворскла" традиційно рандомно сповіщає про кадрову ситуацію. В останніх двох турах жодної інформації про травмованих не було, а до того певні проблеми мали Наджееб Якубу, Денис Васін та Олександр Скляр.

Динамо – Ворскла: стартові склади

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Сирота, Шабанов, Миколенко, Буяльський, Сидорчук, Шепєлєв, Цитаішвілі, Де Пена, Вербич;

"Ворскла": Різник, Пердута, Чеснаков, Альюне, Сапай, Скляр, Пуцлін, Якубу, Кане, Кулач, Степанюк.