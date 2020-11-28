Динамо – Ворскла: онлайн-трансляция матча УПЛ
В субботу, 28 ноября, киевское "Динамо" примет полтавскую "Ворсклу", Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.
"Динамо" этот матч проведет после игры в Лиге чемпионов, где киевляне потерпели разгромное поражение от "Барселоны" 0:4.
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"Ворскла" к этому матчу подходит в статусе третьей команды в УПЛ. Полтавчане отстают от "Динамо" на четыре пункта, а от "Шахтера" – всего на одно очко.
Стартовые составы:
- Динамо: Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Шепелев, Андриевский, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Вербич
- Ворскла: Ткаченко, Ребенок, Альюн, Яворский, Пердута, Якубу, Пуцлин, Скляр, Кане, Щербак, Степанюк
Онлайн-трансляция матча Динамо – Ворскла
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