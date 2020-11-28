У суботу, 28 листопада, київське "Динамо" прийме полтавську "Ворсклу", Онлайн-трансляція матчу - на сайті Спорт24.

"Динамо" цей матч проведе після гри в Лізі чемпіонів, де кияни зазнали розгромної поразки від "Барселони" 0:4.

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"Ворскла" до цього матчі підходить у статусі третьої команди в УПЛ. Полтавчани відстають від "Динамо" на чотири пункти, а від "Шахтаря" – лише на одне очко.

Стартові склади:

Динамо: Бущан, Миколенко, Попов, Забарний, Кендзьора, Шепелєв, Андрієвський, Шапаренко, де Пена, Циганков, Вербіч

Ворскла: Ткаченко, Ребенок, Альюн, Яворський, Пердута, Якубу, Пуцлін, Скляр, Кане, Щербак, Степанюк

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Ворскла