В субботу, 28 ноября, "Динамо" примет на своем поле "Ворсклу", Матч можно будет посмотреть по телевидению и онлайн.

Матчи "Динамо" в чемпионате Украины транслирует телеканал "2+2". Он же покажет и матч "Динамо" – "Ворскла". Начало трансляции в 16:55, сам матч начнется в 17:00.

К теме Сможет ли "Ворскла" прервать победную серию "Динамо" в УПЛ: прогноз букмекеров

Матч будет доступен к просмотру и онлайн. Его будет транслировать в ютубе FootballHub.

Запланирована трансляция этого матча и на ютуб-канале киевского "Динамо".

Напомним, "Динамо" к этому матчу подходит в статусе лидера УПЛ. У команды 23 очка. "Ворскла" занимает третье место в турнирной таблице с 19 набранными очками.

Победная серия "Динамо" против "Ворсклы" составляет семь матчей и длится с 5 ноября 2017 года. Разница голов 16: 2 в пользу "Динамо".