Динамо – Ворскла: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины
В субботу, 28 ноября, "Динамо" примет на своем поле "Ворсклу", Матч можно будет посмотреть по телевидению и онлайн.
Матчи "Динамо" в чемпионате Украины транслирует телеканал "2+2". Он же покажет и матч "Динамо" – "Ворскла". Начало трансляции в 16:55, сам матч начнется в 17:00.
К теме Сможет ли "Ворскла" прервать победную серию "Динамо" в УПЛ: прогноз букмекеров
Матч будет доступен к просмотру и онлайн. Его будет транслировать в ютубе FootballHub.
Запланирована трансляция этого матча и на ютуб-канале киевского "Динамо".
Напомним, "Динамо" к этому матчу подходит в статусе лидера УПЛ. У команды 23 очка. "Ворскла" занимает третье место в турнирной таблице с 19 набранными очками.
Победная серия "Динамо" против "Ворсклы" составляет семь матчей и длится с 5 ноября 2017 года. Разница голов 16: 2 в пользу "Динамо".
Поделиться новостью