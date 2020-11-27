У суботу, 28 листопада, "Динамо" прийме на власному полі "Ворсклу", Матч можна буде переглянути по телебаченні та онлайн.

Матч "Динамо" в чемпіонаті України транслює телеканал "2+2". Він же покаже і матч "Динамо" – "Ворскла". Початок трансляції о 16:55, сам матч розпочнеться о 17:00.

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Матч буде доступний до перегляду й онлайн. Його транслюватиме в ютубі FootballHub.

Запланована трансляція цього матчу і на ютуб-каналі київського "Динамо".

Нагадаємо, "Динамо" до цього матчу підходить в статусі лідера УПЛ. Команда має 23 очки. "Ворскла" посідає третє місце в турнірній таблиці з 19 набраними очками.

Переможна серія "Динамо" проти "Ворскли" складає сім матчів та триває з 5 листопада 2017 року. Різниця голів 16:2 на користь "Динамо".