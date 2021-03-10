В четверг, 11 марта, Динамо сыграет первый матч против испанского Вильярреала в 1/8 финала Лиги Европы. Посмотреть этот матч можно будет на стадионе, по телевизору или онлайн. Спорт 24 проведет текстовую трансляцию этого матча.

Матч Динамо – Вильярреал состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". На игре разрешили присутствие зрителей. Поэтому болельщики смогут вживую увидеть этот матч.

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Для тех, кто не сможет присутствовать на матче на стадионе, есть возможность посмотреть игру по телевизору. В прямой трансляции матч на территории Украины покажет телеканал "Футбол 1".

Также встречу можно смотреть на платформах Oll.tv, Volia Football, Megogo и Sweet.tv.

Спорт 24 проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. А после игры опубликует видео голов.