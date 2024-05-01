Поединок Динамо – Верес начнется в 15:30 на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Перенесенный матч можно будет посмотреть непосредственно на сайте 24 Канала.

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Интересная перенесенная битва в Киеве

Киевляне подходят к домашней игре в статусе фаворитов противостояния. Команда Александра Шовковского после 25-ти сыгранных матчей занимает 2-ю позицию. "Бело-синие" уступают лишь лидеру сезона Шахтеру 5 очками – 61 против 57-ми у динамовцев.

Верес же с 20 баллами продолжает идти внизу турнирной таблицы УПЛ – 14-е место (зона стыковых матчей). Например, до Александрии, которая идет 12-й, а это вплотную к опасной зоне, у ровенчан отставание в 6 пунктов.

Последний раз Динамо и Верес играли между собой 7 марта. Тогда матч в Ровно закончился ничьей 1:1. На старте того поединка динамовцы быстро повели в счете благодаря голу Волошина. Но реализованное пенальти Мрвалевича уже в компенсированное ко встрече время принесло Вересу один балл и важную мировую с грандом.

Динамо – Верес: онлайн-трансляция матча УПЛ

Для обоих коллективов победа в этом матче очень важна. Динамо не увеличит отставание от Шахтера, а Верес благодаря победе сможет приблизиться к выходу из опасной зоны.