Поєдинок Динамо – Верес розпочнеться о 15:30 на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Перенесений матч можна буде переглянути безпосередньо на сайті 24 Каналу.

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Кияни підходять до домашньої гри у статусі фаворитів протистояння. Команда Олександра Шовковського після 25-ти зіграних матчів посідає 2-гу позицію. "Біло-сині" поступаються лише лідера сезону Шахтарю 5 очками – 61 проти 57-ми у динамівців.

Верес же із 20 балами продовжує йти внизу турнірної таблиці УПЛ – 14-те місце (зона стикових матчів). Наприклад, до Олександрії, яка йде 12-ю, а це впритул до небезпечної зони, у рівнян відставання у 6 пунктів.

Востаннє Динамо та Верес грали між собою 7 березня. Тоді матч у Рівному закінчився нічиєю 1:1. На старті того поєдинку динамівці швидко повели у рахунку завдяки голу Волошина. Але реалізоване пенальті Мрвальєвича вже у компенсований до зустрічі час принесло Вересу один бал та важливу мирову із грандом.

Динамо – Верес: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Для обох колективів перемога у цьому матчі є дуже важливою. Динамо не збільшить відставання від Шахтаря, а Верес завдяки звитязі зможе наблизитись до виходу із небезпечної зони.