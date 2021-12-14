Динамо узнало соперника в стыковых матчах Юношеской лиги УЕФА

14 декабря 2021 , 14:10
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Источник:

24 канал

Во вторник, 14 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Киевляне поедут в гости в Испанию.

Вояж в солнечную Испанию

Юношеская команда Динамо осталась единственным представителем Украины в еврокубках. Киевляне узнали имя своего соперника в стыковых матчах.

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Все результаты жеребьевки

  • Эмполи – Боруссия Дортмунд
  • Генк – Челси
  • Алкмаар – Вильярреал
  • Жилина – Интер
  • Хайдук – Атлетико
  • Митьюлланд – Брюгге
  • Депортиво – Динамо
  • Рейнджерс – Севилья
К сведению. Стыковые противостояния будут состоять из одного матча. "Бело-синие" проведут поединок в Испании. Встречи пройдут 8/9 февраля 2022 года.

Победители встреч выйдут в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, где присоединят к восьми клубам, вышедшим напрямую через первые места в своих группах Пути Лиги чемпионов.

Как Динамо завершило групповой раунд

  • Динамовцы попали в одну из самых сложных групп этапа. Команда Костюка сыграла против Бенфики, Барселоны и Баварии. Мало людей верили в проход, но киевляне разрушили все прогнозы. Динамо завершило раунд на втором месте в группе, уступив только португальской Бенфике. Отставание от "орлов" составило всего два очка.
  • Киевский клуб за шесть туров заработал 13 пунктов (четыре победы, одна мировая и одно поражение). Разница голов составила 14:3.
Автор: Софія Кулай