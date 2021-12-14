Динамо узнало соперника в стыковых матчах Юношеской лиги УЕФА
14 декабря 2021 , 14:10Читати новину українською
Источник:24 канал
Во вторник, 14 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Киевляне поедут в гости в Испанию.
Вояж в солнечную Испанию
Юношеская команда Динамо осталась единственным представителем Украины в еврокубках. Киевляне узнали имя своего соперника в стыковых матчах.
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Все результаты жеребьевки
- Эмполи – Боруссия Дортмунд
- Генк – Челси
- Алкмаар – Вильярреал
- Жилина – Интер
- Хайдук – Атлетико
- Митьюлланд – Брюгге
- Депортиво – Динамо
- Рейнджерс – Севилья
Победители встреч выйдут в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, где присоединят к восьми клубам, вышедшим напрямую через первые места в своих группах Пути Лиги чемпионов.
Как Динамо завершило групповой раунд
- Динамовцы попали в одну из самых сложных групп этапа. Команда Костюка сыграла против Бенфики, Барселоны и Баварии. Мало людей верили в проход, но киевляне разрушили все прогнозы. Динамо завершило раунд на втором месте в группе, уступив только португальской Бенфике. Отставание от "орлов" составило всего два очка.
- Киевский клуб за шесть туров заработал 13 пунктов (четыре победы, одна мировая и одно поражение). Разница голов составила 14:3.