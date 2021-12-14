Вояж у сонячну Іспанію

Юнацька команда Динамо залишилась єдиним представником від України у єврокубках. Кияни дізнались ім'я свого суперника у стикових матчах.

Варто дізнатись ПСЖ – Реал, Інтер – Ліверпуль: результати нового жеребкування Ліги чемпіонів

Жереб звів підопічних Ігоря Костюка з іспанським Депортіво.

Усі результати жеребкування

Емполі – Боруссія Дортмунд

Генк – Челсі

Алкмаар – Вільярреал

Жиліна – Інтер

Хайдук – Атлетіко

Мітьюлланд – Брюгге

Депортіво – Динамо

Рейнджерс – Севілья

До уваги. Стикові протистояння складатимуться з одного матчу. "Біло-сині" проведуть поєдинок в Іспанії. Зустрічі відбудуться 8/9 лютого 2022 року.

Переможці зустрічей вийдуть в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, де приєднають до восьми клубів, які вийшли напряму через перші місця у своїх групах Шляху Ліги чемпіонів.

Як Динамо завершило груповий раунд