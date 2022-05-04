Динамо узнало следующего соперника в благотворительном турне: это топ-клуб из Эстонии

Динамо получило следующего соперника в благотворительном турне "Match for Peace! Stop the War!". Киевский клуб сыграет против эстонской Флоры.

Новый соперник чемпиона Украины

Еще до матча против швейцарского Базеля киевляне получили своего будущего соперника. Им станет таллиннская Флора, которая 13 мая на собственном поле будет принимать подопечных Мирчи Луческу.

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Футболисты Динамо выйдут на футбольное поле стадиона "A.Le Coq Arena". Стартовый свисток арбитра матча прозвучит в 19.00.

Киевский клуб подойдет к этому благотворительному поединку без своих лидеров. Уже 5 мая группа динамовцев отправится в расположение сборной Украины.

Почти месяц национальная команда будет готовиться в Словении к важному матчу плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. Возможно, не только шотландцы будут соперниками сине-желтых. Однако все в руках и ногах подопечных Александра Петракова.



Динамо сыграет против Флоры / Фото киевского клуба

Что известно о следующем сопернике Динамо

Флора – многократный чемпион Эстонии, обладатель Кубка и Суперкубка страны. Также клуб дважды становился победителем в Кубке Ливонии.

Будущий оппонент киевлян после 11 туров лидирует в чемпионате Эстонии. Флора опережает ближайшего конкурента Левадию на пять очков. У соперника Динамо 33 пункта. В Левандии – 28 баллов.

До благотворительной встречи Флора ждет еще два поединка. 5 мая таллиннская команда в полуфинале Кубка страны принимает Пайде. А уже 8 мая сыграет перед собственными болельщиками против того же Пайде, но уже во внутреннем чемпионате.

Благотворительное турне киевлян продолжается

Поединок в Таллинне будет для украинского клуба уже седьмым, после выезда из страны. До этого подопечные Мирчи Луческу одержали три победы – над польской Легией (1:3), турецким Галатасараем (1:3) и дортмундской Боруссией (2:3).

Также киевляне дважды расписывали мировые. Первая ничья была зафиксирована в третьей встрече благотворительного турне против румынского ЧФР Клуж. Футболисты не забили ни одного мяча (0:0).

Вторая мировая была в динамовском дерби в Загребе. Украинцы и хорваты не определили более сильного. В итоге – 2:2.

За этот период Динамо собрало более 22 миллионов гривен на нужды украинского народа.

Еще один поединок Динамо ждет 4 мая. В Швейцарии "бело-синие" сыграют против Базеля. Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.