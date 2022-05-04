Новый соперник чемпиона Украины

Еще до матча против швейцарского Базеля киевляне получили своего будущего соперника. Им станет таллиннская Флора, которая 13 мая на собственном поле будет принимать подопечных Мирчи Луческу.

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Футболисты Динамо выйдут на футбольное поле стадиона "A.Le Coq Arena". Стартовый свисток арбитра матча прозвучит в 19.00.

Киевский клуб подойдет к этому благотворительному поединку без своих лидеров. Уже 5 мая группа динамовцев отправится в расположение сборной Украины.

Почти месяц национальная команда будет готовиться в Словении к важному матчу плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. Возможно, не только шотландцы будут соперниками сине-желтых. Однако все в руках и ногах подопечных Александра Петракова.



Динамо сыграет против Флоры / Фото киевского клуба

Что известно о следующем сопернике Динамо

Флора – многократный чемпион Эстонии, обладатель Кубка и Суперкубка страны. Также клуб дважды становился победителем в Кубке Ливонии.

Будущий оппонент киевлян после 11 туров лидирует в чемпионате Эстонии. Флора опережает ближайшего конкурента Левадию на пять очков. У соперника Динамо 33 пункта. В Левандии – 28 баллов.

До благотворительной встречи Флора ждет еще два поединка. 5 мая таллиннская команда в полуфинале Кубка страны принимает Пайде. А уже 8 мая сыграет перед собственными болельщиками против того же Пайде, но уже во внутреннем чемпионате.

Благотворительное турне киевлян продолжается

Поединок в Таллинне будет для украинского клуба уже седьмым, после выезда из страны. До этого подопечные Мирчи Луческу одержали три победы – над польской Легией (1:3), турецким Галатасараем (1:3) и дортмундской Боруссией (2:3).

Также киевляне дважды расписывали мировые. Первая ничья была зафиксирована в третьей встрече благотворительного турне против румынского ЧФР Клуж. Футболисты не забили ни одного мяча (0:0).

Вторая мировая была в динамовском дерби в Загребе. Украинцы и хорваты не определили более сильного. В итоге – 2:2.