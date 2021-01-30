Київське Динамо провело перший контрольний матч під час зборів в Туреччині. Команда поступилася болгарському Лудогорцю.

Джерело: 24 канал

Для Динамо матч проти Лудогорця став першим на турецькому зборі. При цьому до Туреччини команда прибула лише за день до того. Перед тим гравці мали декілька вихідних після зборів в ОАЕ.

Динамо вдалося відкрити рахунок в цьому матчі у середині першого тайму. Шапаренко віддав пас на Буяльського та зробив забігання у штрафний. Отримавши зворотній пас, півзахисник скидав під удар Бєсєдіну. Але до нападника м'яч не дійшов. Захисник Вердон намагався перервати простріл, але зрізав м'яч в бій своїх воріт. А після цього м'яч влучив у ногу воротарю Ренану та залетів у ворота.

Відео голу у ворота Лудогорця

Зрівняти рахунок Лудогорцю вдалося ще до перерви. І все завдяки "зусиллям" захисної лінії Динамо. Бущан помилився, коли вибивав м'яч. Той влучив у ногу Забарному, і Каулі розстрілював ворота з близької відстані.

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Переможний гол Лудогорець забив вже по перерві. Після подачі з кутового відзначився Жозуе Са.

Таким чином Динамо починає з поразки збір в Туреччині. І тепер готуватиметься до матчу з тбіліським Динамо, яке заплановано на 1 лютого.