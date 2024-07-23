Четкая проукраинская позиция: Динамо устроило протест перед матчем ЛЧ – что произошло

Во вторник, 23 июля, киевское Динамо проведет свой первый официальный матч в сезоне-2024/2025. "Бело-синие" начнут свой путь в квалификации Лиги чемпионов с поединка против сербского Партизана.

Накануне состоялась пресс-конференция к матчу. На ней от киевлян выступили Александр Шовковский и Виталий Буяльский.

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База от СаШо

Перед тем как начать отвечать на вопросы главный тренер Динамо взял слово и отдельно высказался о недавней поездке соперника в Москву. Там Партизан сыграл в "братском" турнире с клубами РПЛ.

В частности, после матча с ЦСКА футболисты обеих команд на поле в унисон с болельщиками скандировали лозунги о российско-сербской дружбе. На трибунах также было вывешено немало баннеров, один из которых имел подпись "Братья навеки".

"Мы с огромным, мягко говоря, непониманием восприняли поездку ФК Партизан в Москву на товарищеский, "братский" турнир, где они провели серию матчей против местных клубов и выражали знаки солидарности с теми, кто ведет против нас агрессивную, захватническую войну, оккупируя наши земли, разрушая наши города и села, убивая и калеча наших людей и детей.

Мы специально не делали никаких публичных заявлений по этому поводу, чтобы не разжигать вражду перед матчем. Но учитывая все вышеупомянутые обстоятельства, мы вынуждены отказаться от всех официальных мероприятий. Наша позиция базируется исключительно на действиях ФК Партизан, который поехал на этот турнир в страну, которая атакует и убивает граждан нашей страны. Мы считаем эти действия недружественными по отношению к нашему клубу и нашей стране", – сказал Шовковский.

Смотрите видео с полным спичем Александра Шовковского (с 2:00)

Отметим, что поединок Динамо – Партизан начнется в 21:00. Ответный матч состоится 31 июля.