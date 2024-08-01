Не стоило брататься с россиянами: Динамо установило антирекорд для Партизана в еврокубках

В среду, 31 июля, состоялись заключительные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них сербский Партизан на своем поле принимал киевское Динамо.

"Бело-синие" во второй раз за восемь дней разгромили своего соперника. После победы 6:2 в Люблине команда Шовковского выиграла со счетом 3:0 в Белграде.

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Исторический результат

Таким образом, по сумме двух поединков киевляне забили 9 голов. Динамо стало первым клубом, кому удалось забить сербам такое количество мячей в еврокубковом противостоянии.

Ранее Партизан пропускал максимум 8 мячей. Это произошло в 1/8 финала Лиги конференций в сезоне-2021/2022, когда сербы пропустили восемь от Фейеноорда – 2:5 и 1:3.

Семь голов Партизану забивал Ювентус. Туринцы одолели сербов – 2:1 и 5:0 в 1/8 финала Кубка чемпионов 1961/62.

. Дуэль Динамо и Партизана имела дополнительную принципиальность из-за пророссийской позиции сербского клуба, который в июле участвовал в "Братском кубке" в Москве. Там футболисты в унисон с фанатами скандировали лозунги о дружбе сербов и русских навеки

Отметим, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов Динамо встретится с Рейнджерс. Матчи состоятся 6 и 13 августа.