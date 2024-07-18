Киевское Динамо продолжает подготовку к сезону 2024-2025. Команда Александра Шовковского проводит сборы в Австрии, где отыгрывает товарищеские матчи.

По теме Вторая подряд победа команды Шовковского: Динамо обыграло чемпиона ЮАР благодаря голу Диалло

Последним спаррингом киевлян будет бой против берлинского Униона. Матч пройдет 18 июля, начало – в 18:00 по киевскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на сайте 24 Канала.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Унион:

Ранее киевляне провели уже четыре товарищеские игры на сборах в Австрии. Динамо не проиграло ни одной из них, одержав по две победы и ничьи:

Динамо – Падерборн 0:0

Динамо – Шальке 2:2

Динамо – Брюндбю 4:0

Динамо – Мамелоди Сандаунз 1:0

Читайте также Динамо подписало капитана европейской сборной

Уже через неделю "бело-синие" начнут свой путь в Лиге чемпионов. Динамо стартует со второго квалификационного раунда, где сойдется с сербским Партизаном.

Первая встреча будет номинально домашней для киевлян и состоится 23 июля в польском Люблине. В свою очередь ответный матч в Белграде запланирован на 31 июля.