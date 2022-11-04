Киевское "Динамо" на минорной ноте завершило еврокубковый сезон. Команда Луческу уступила в Кракове турецкому Фенербахче со счетом 0:2.

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После матча "бело-синие" отправились на игру с Черноморцем. Но дорога киевлян в Одессу протянулась не по привычному маршруту до польско-украинской границы, а через Молдову. В пятницу подопечные Мирчи Луческу отправились в Кишинев. Там команда проведет вечернюю тренировку на стадионе "Зимбру", а также восстановительные мероприятия для игроков, которые были задействованы в матче с Фенербахче.

Кстати, помощник Луческу Эмилиан Карас является воспитанником молдавского футбола и определенный отрезок игровой карьеры провел в Зимбру.

В субботу, 5 ноября, динамовцы отправятся в Одессу. Там в воскресенье состоится матч 11-го тура УПЛ Черноморец – Динамо. Начало встречи в 15.00.

Напомним, что в первом поединке 11-го тура полтавская Ворскла минимально обыграла ФК Львов (1:0).