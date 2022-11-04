Ворскла – Львов 1:0

Гол: Кравец, 53

Поединок в Минае между Ворсклой и Львовом открывал программу 11-го тура УПЛ. Номинальные хозяева поля уже три матча не знают горечи поражений, а гости пять матчей подряд не могут одержать победу.

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Встречу активнее начали подопечные Виктора Скрипника. На 12-й минуте поединка опытный Денис Олейник должен был решать эпизод, но его удар с 12-ти метров прошел выше ворот. В конце первого тайма защитник Львова Назарий Муравский повалил на газон Марлисона. К отметке подошел Владлен Юрченко, однако его удар отразил Александр Ильющенков.

Наверстать упущенное ворскляне сумели сразу после перерыва. После розыгрыша углового защитник Ворсклы Кравец головой отправил мяч в сетку ворот Ильющенкова.

Кстати, этот гол для Василия стал первым в УПЛ. В профессиональной клубной карьере Кравец еще забивал за хихонский Спортинг во втором испанском дивизионе.

Получив преимущество в счете, подопечные Скрипника перевели игру в более спокойное русло. У Львова была возможность отквитать один мяч, но Ныч не воспользовался прострелом Грисьо.

Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу Ворсклы со счетом 1:0.

Видеообзор матча Ворскла – Львов

Команда Скрипника несколько улучшила турнирное положение, поднявшись на восьмую строчку. Впрочем, обойти ворсклян могут динамовцы, которые 6-го ноября сыграют в Одессе против Черноморца.

Команда Дулуба продлила свою безвыигрышную серию до шести матчей. Львовяне в десяти поединках набрали шесть очков и занимают 14-е место в таблице.

В субботу, 5 ноября, состоятся четыре матча 11-го тура.