Київське Динамо на мінорній ноті завершило єврокубковий сезон. Команда Луческу поступилася в Кракові турецькому Фенербахче з рахунком 0:2.

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Після матчу "біло-сині" вирушили на гру із Чорноморцем. Але дорога киян у Одесу простяглася не за звичним маршрутом до польсько-українського кордону, а через Молдову. У п'ятницю підопічні Мірчі Луческу вирушили до Кишинева. Там команда проведе вечірнє тренування на стадіоні "Зімбру", а також відновлювальні заходи для тих гравців, які були задіяні в матчі з Фенербахче.

До речі, помічник Луческу Еміліан Карас є вихованцем молдовського футболу і певний відрізок ігрової кар’єри провів у Зімбру.

В суботу, 5 листопада, динамівці вирушать до Одеси. Там в неділю відбудеться матч 11-го туру УПЛ Чорноморець – Динамо. Початок зустрічі о 15:00.

Нагадаємо, що в першому поєдинку 11-го туру полтавська Ворскла мінімально обіграла ФК Львів (1:0).