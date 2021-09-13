Жезуш: Мы не смотрим на Динамо как на самую слабую команду в группе

Наставник Бенфики с уважением относится к Динамо и отметил, что воспринимает киевский клуб, как других соперников по группе E – Баварию и Барселону.

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Конечно, мы не смотрим на Динамо как на самую слабую команду в группе. Пять футболистов киевлян играли на Евро, половина сборной Украины выступает за Динамо. Это очевидные признаки, что будем играть против замечательной команды. Для меня Динамо такое же сильное, как Бавария и Барселона. Не смотрю на киевлян иначе, чем на других соперников,

– заявил тренер "орлов".

Жорже Жезуш отметил работу Мирчи Луческу у руля Динамо.

"Большинство тренеров придерживаются той же идеи, что и Луческу. Они верят в систему на 100% и работают по ней. Он считает, что это лучший способ победить. Мы знаем, в чем идея игры Луческу. Вряд ли он поменяет систему игры", – отметил Жезуш.

Также тренер Бенфики обратил внимание на то, что сильной стороной Динамо является позиционный футбол. По мнению Жезуша, Бенфика преуспеет, если остановит важнейших игроков киевлян.

Судя по игровым моментам, у киевлян сильная команда в позиционных атаках. У них хорошая идея, мне она нравится. Нам нужно попытаться остановить 2 – 3 самых важных игроков для их организации. Нужно посмотреть, сможем ли нейтрализовать их сильнейшую сторону – позиционные атаки,

– резюмировал наставник лиссабонцев.

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