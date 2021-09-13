Жезуш: Ми не дивимося на Динамо як на найслабшу команду в групі

Наставник Бенфіки з повагою ставиться до Динамо й зазначив, що сприймає київський клуб, як інших суперників по групі E – Баварію та Барселону.

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Звичайно, ми не дивимося на Динамо як на найслабшу команду в групі. П'ять футболістів киян грали на Євро, половина збірної України виступає за Динамо. Це очевидні ознаки, що будемо грати проти чудової команди. Для мене Динамо так само сильне, як Баварія і Барселона. Не дивлюся на киян інакше, ніж на інших суперників,

– заявив тренер "орлів".

Жорже Жезуш відзначив роботу Мірчі Луческу біля керма Динамо.

"Більшість тренерів дотримуються тієї ж ідеї, що й Луческу. Вони вірять у систему на 100% і працюють по ній. Він вважає, що це кращий спосіб перемогти. Ми знаємо, в чому ідея гри Луческу. Навряд чи він поміняє систему гри", – зазначив Жезуш.

Також тренер Бенфіки звернув увагу на те, що сильною стороною Динамо є позиційний футбол. На думку Жезуша, Бенфіка досягне успіху, якщо зупинить найважливіших гравців киян.

Судячи з ігрових моментів, у киян сильна команда в позиційних атаках. У них хороша ідея, мені вона подобається. Нам потрібно спробувати зупинити 2 – 3 найважливіших гравців для їх організації. Потрібно подивитися, чи зможемо нейтралізувати їх найсильнішу сторону – позиційні атаки,

– резюмував наставник лісабонців.

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