Київське "Динамо" провело двосторонній матч під керівництво нового наставника команди Мірчі Луческу.

Тренерський штаб "Динамо" поділив гравців на дві команди, як грали в манишках зеленого та помаранчевого кольорів. Команди зіграли три тайми по 30 хвилин кожен, йдеться на сайті київського клубу.

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Перемогу з рахунком 4:2 здобула команда у зелених манишках. Голи у складі переможців забивали Дуелунд, Русин, Булеца та Шапаренко. У складі їхніх суперників відзначилися Буяльський та Шепелєв.