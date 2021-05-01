В 24 туре киевский клуб сыграет против Ворсклы, которая продолжает бороться за попадание в еврокубки. Главный наставник Динамо Мирча Луческу не взял в Полтаву трех лидеров команды.

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Кто отсутствует в заявке

Виктор Цыганков

Александр Андриевский

Сергей Сидорчук

Капитан динамовцев пропускает встречи из-за незначительного повреждения. Клуб из столицы Украины уже спокойно доиграет сезон. Динамо в предыдущем туре с Ингульцем оформило досрочное чемпионство. Поэтому тренерский штаб может давать дополнительный отдых лидерам команды.

В заявку команды включен 21 футболист. В Полтаву полетели 19 игроков главной команды, а еще два футболиста будут в заявке из дублирующего состава.

Матч 24 тура УПЛ Ворскла – Динамо состоится 2 мая в 19:30.