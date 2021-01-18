Київське Динамо продовжує підготовку до другої половини сезону-2020/2021. Український клуб дізнався третього суперника, з яким проведе товариський матч в ОАЕ.

Як повідомляє сайт Динамо, на першому навчально-тренувальному зборі в ОАЕ команда проведе контрольний матч із представником місцевої ліги – клубом Аджман з однойменного міста.

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Саме в цьому місці розташовується Динамо.

Проведення матчу заплановане на п'ятницю, 22 січня, на полі Rashid Bin Saeed Stadium. Початок матчу – о 16:15 за київським часом

Що відомо про суперника Динамо

У цьому сезоні Аджман виступає у вищому дивізіоні ОАЕ – Про-лізі.

Наразі команда йде на 13-й позиції та бореться за виживання, набравши 6 очок після 13-и турів.

Аджман стане третім суперником Динамо в ОАЕ. 18 січня кияни зіграють з варшавською Легією, а 21-го січня – солігорським Шахтарем.

Динамо інформує, що веде перемовини з четвертим суперником.