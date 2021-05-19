Исторический матч в Румынии

Главный наставник Динамо Мирча Луческу был замечен на матче румынского Рапида с командой Университатя Крайова. Наставник киевлян успел пообщаться с совладельцем клуба Виктором Ангелеску.

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Румынская сторона поздравила тренера с победой в УПЛ. Ангелеску предложил украинскому клубу осенью приехать в Румынию, чтобы провести матч-открытие нового стадиона.

Новая арена Рапида в Джулешти будет рассчитана на 14 тысяч зрителей. По итогам этого сезона клуб возвращается в Лигу 1.

Интересно! Луческу дважды возглавлял Рапид, с которым в сезоне-1998/1999 становился чемпионом Румынии.

Сейчас футболисты Динамо ушли в отпуск до 22 июня. Однако отдых не касается динамовцев, которые были вызваны в сборную Украины для подготовки к Евро-2020.