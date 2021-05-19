Історичний матч у Румунії

Головний наставник Динамо Мірча Луческу був помічений на матчі румунського Рапіда з Універсітатею Крайова. Наставник киян встиг поспілкуватись із співвласником клубу Віктором Ангелеску.

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Румунська сторона привітала тренера з перемогою в УПЛ. Ангелеску запропонував українському клубу восени приїхати у Румунію, щоб провести матч-відкриття нового стадіону.

Нова арена Рапіда у Джулешті буде розрахована на 14 тисяч глядачів. За підсумками цього сезону клуб повертається у Лігу 1.

Цікаво! Луческу двічі очолював Рапід, з яким у сезоні-1998/1999 ставав чемпіоном Румунії.

Зараз футболісти Динамо пішли у відпустку до 22 червня. Однак відпочинок не стосується динамівців, які були викликані у збірну України для підготовки до Євро-2020.