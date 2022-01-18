Планировалось, что 19 января подопечные Мирчи Луческу проведут первый товарищеский матч. Однако игра против Мурсии перенесена на 25 января и уже не будет первой.

К слову Динамо отправилось на сбор без пяти игроков: у Караваева, Забарного и Шкурина – коронавирус

Игровую подготовку киевляне начнут 21 января против сборной свободных агентов Испании. Эта команда и стала четвертым соперником Динамо, о которой ранее не сообщалось.

Расписание товарищеских матчей Динамо в Испании

21 января, 12:00 – сборная свободных агентов Испании

22 января, 18:00 – Расинг Люксембург

25 января, 18:00 – Мурсия

27 января, 12:00 – Буде-Глимт

Все матчи, запланированные на тренировочном сборе, будут показаны на клубном канале Динамо Киев в ютубе.