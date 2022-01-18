Планувалося, що 19 січня підопічні Мірчі Луческу проведуть перший товариський матч. Однак гра проти Мурсії перенесена на 25 січня і вже не буде першою.

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Ігрову підготовку кияни почнуть 21 січня проти збірної вільних агентів Іспанії. Ця команда і стала четвертим суперником Динамо, про яку раніше не повідомлялося.

Розклад товариських матчів Динамо в Іспанії

21 січня, 12:00 – збірна вільних агентів Іспанії

22 січня, 18:00 – Расінг Люксембург

25 січня, 18:00 – Мурсія

27 січня, 12:00 – Буде-Глімт

Усі матчі, заплановані на тренувальному зборі, будуть показані на клубному каналі Динамо Київ у ютубі.