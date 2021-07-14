Динамо сыграет матч с европейской топ-командой "за закрытыми дверями"

Киевское Динамо встретится с чемпионом Италии по футболу в товарищеском матче. "Бело-синие" сыграют с Интером 14 августа.

Контрольная встреча пройдет в окрестностях Милана и за закрытыми дверями.

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Интересно, что 14 августа – базовый день 4-го тура УПЛ. У киевлян запланирован выездной матч против Ингульца.

Поединок против Динамо станет последним спаррингом Интера перед стартом в Серии А.

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