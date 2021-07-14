Динамо сыграет матч с европейской топ-командой "за закрытыми дверями"
14 июля 2021 , 17:45Читати новину українською
Источник:inter-news.it
Киевское Динамо встретится с чемпионом Италии по футболу в товарищеском матче. "Бело-синие" сыграют с Интером 14 августа.
Контрольная встреча пройдет в окрестностях Милана и за закрытыми дверями.
К слову Проверка для Луческу: Динамо сыграет с победителем Лиги Европы
Интересно, что 14 августа – базовый день 4-го тура УПЛ. У киевлян запланирован выездной матч против Ингульца.
Поединок против Динамо станет последним спаррингом Интера перед стартом в Серии А.
Динамо проводит мощные сборы
- Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу решил продлить срок сбора в Австрии из-за переноса матча за Суперкубок на сентябрь. Также Динамо пропустит первый тур УПЛ.
- Киевляне ранее договорились о проведении контрольных матчей со Сьоном, Ниццей, Атлетик Бильбао, Вильярреалом, французским Эвианом (15 июля) и швейцарским Этуалем (18 июля).