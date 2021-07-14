Контрольна зустріч пройде в околицях Мілана і за закритими дверима.

До слова Перевірка для Луческу: Динамо зіграє з переможцем Ліги Європи

Цікаво, що 14 серпня – базовий день 4-го туру УПЛ. У киян запланований виїзний матч проти Інгульця.

Поєдинок проти Динамо стане останнім спарингом Інтера перед стартом у Серії А.

Динамо проводить потужні збори