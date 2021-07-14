Контрольная встреча пройдет в окрестностях Милана и за закрытыми дверями.

К слову Проверка для Луческу: Динамо сыграет с победителем Лиги Европы

Интересно, что 14 августа – базовый день 4-го тура УПЛ. У киевлян запланирован выездной матч против Ингульца.

Поединок против Динамо станет последним спаррингом Интера перед стартом в Серии А.

Динамо проводит мощные сборы

  • Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу решил продлить срок сбора в Австрии из-за переноса матча за Суперкубок на сентябрь. Также Динамо пропустит первый тур УПЛ.
  • Киевляне ранее договорились о проведении контрольных матчей со Сьоном, Ниццей, Атлетик Бильбао, Вильярреалом, французским Эвианом (15 июля) и швейцарским Этуалем (18 июля).