Динамо срочно сменило спарринг-партнера после отмененного матча с Вильяреалом

Динамо на своем официальном сайте анонсировало товарищеский матч с турецким Газиантепом. Поединок состоится уже 25 июля.

Новый соперник

Поскольку контрольный матч киевлян против испанского Вильярреала, который должен был состояться в понедельник, 26 июля, был отменен, организаторы сборов нашли нового спарринг-партнера для украинской команды.

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Матч начнется в 18: 00 по киевскому времени.

В минувшем сезоне турецкой Суперлиги Газиантеп финишировал на 9-й строчке турнирной таблицы.