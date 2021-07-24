Динамо срочно сменило спарринг-партнера после отмененного матча с Вильяреалом
24 июля 2021 , 20:56Читати новину українською
Источник:ФК Динамо
Динамо на своем официальном сайте анонсировало товарищеский матч с турецким Газиантепом. Поединок состоится уже 25 июля.
Новый соперник
Поскольку контрольный матч киевлян против испанского Вильярреала, который должен был состояться в понедельник, 26 июля, был отменен, организаторы сборов нашли нового спарринг-партнера для украинской команды.
К слову Гол Вербича спас Динамо от поражения клуба Бундеслиги: видеоМатч начнется в 18: 00 по киевскому времени.
В минувшем сезоне турецкой Суперлиги Газиантеп финишировал на 9-й строчке турнирной таблицы.
- На предсезонных сборах Динамо выиграло только два матча и столько же раз потерпело поражения. Еще пять матчей киевлян завершились вничью.
- Стоит отметить, что 23 июля стартовал новый сезон УПЛ. Киевляне должны были сыграть против Олимпика. Но из-за того, что донецкая команда снялась с турнира, а ее заменил Минай, то матч первого тура между этими командами перенесли на 11 августа.