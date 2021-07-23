Динамо – Унион 1:1

Голы: Вербич, 47 – Воглсаммер, 36

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В первом тайме киевляне больше владели мячом, но крайне редко угрожали воротам соперников. Единственная голевая возможность у "бело-синих" возникла после удара Кулача, с которым справился голкипер Буск. А вот Унион свой момент реализовал. У Воглсаммера не особо получился удар с линии штрафной, но после рикошета мяч влетел в девятку ворот Динамо.

На второй тайм тренерский штаб Динамо полностью обновил состав команды, и киевляне сразу сравняли счет. Комбинация "бело-синих" завершилась скидкой Буяльского на Вербича, и точным ударом словенца. К сожалению, вскоре Вербич получил повреждение, и его на поле заменил Шкурин.

В дальнейшем киевляне владели небольшим преимуществом, а в конце матча едва не вырвали победу. Де Пена с убойной позиции пробил выше ворот.

Динамо – Унион: полное видео матча