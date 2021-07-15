Динамо победило Сьон, новичок Шкурин забил во втором матче подряд: видео

Киевское Динамо 14 июля провело еще один товарищеский спарринг на сборах в Швейцарии. Подопечные Мирчи Луческу уверенно одолели Сьон.

Динамо – Сьон 2: 0

Голы: Родригес, 24, Шкурин, 27

Нереализованный пенальти: Родригес, 24

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24 минуты пришлось ждать первого гола во встрече. Соперник сфолил на Тимчик в штрафной Сьона – пенальти. К отметке подошел Родригес, но переиграть голкипера с 11 метров не удалось. Однако легионер Динамо был первым на добивании и мощно пробил под перекладину – 1:0.

Уже через три минуты киевляне удвоили преимущество. Вновь результативным ударом отметился новичок команды Шкирун. Нападающий подхватил передачу перед штрафной, убрал опекуна и пробил под штангу. Вратарь не смог спасти свои владения-2: 0.

Для Шкурина этот гол стал вторым подряд на сборах в Швейцарии. Дебютный гол белорус забил в ворота женевского Серветта (1:1).

После перерыва авторы голов уже не вышли на поле. Тогда у ворот Сьона стало очень скучно. Все чаще угроза была у владений Бойко, который неоднократно спасал Динамо от пропущенного гола.

Увеличить преимущество до разгромного счета мог Леднев. Но мяч после его удара попал в стойку. В итоге – 2:0 победа киевлян.

Динамо-Сьон: видео полного матча (первый гол с 27: 50)