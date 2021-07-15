Динамо – Сьон 2:0

Голи: Родрігес, 24, Шкурін, 27

Нереалізований пенальті: Родрігес, 24

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24 хвилини довелось чекати першого голу у зустрічі. Суперник сфолив на Тимчик у штрафному Сьона – пенальті. До позначки підійшов Родрігес, але переграти голкіпера з 11 метрів не вдалось. Однак легіонер Динамо був першим на добиванні та потужно пробив під поперечину – 1:0.

Вже через три хвилини кияни подвоїли перевагу. Знову результативним ударом відзначився новачок команди Шкірун. Нападник підхопив передачу перед штрафним майданчиком, прибрав опікуна та пробив під стійку. Воротар не зміг врятувати свої володіння – 2:0.

Для Шкуріна цей гол став другим поспіль на зборах у Швейцарії. Дебютний гол білорус забив у ворота женевського Серветта (1:1).

Після перерви автори голів вже не вийшли на поле. Тоді біля воріт Сьона стало дуже нудно. Все частіше загроза була біля володінь Бойка, який неодноразово рятував Динамо від пропущеного голу.

Збільшити перевагу до розгромного рахунку міг Лєднєв. Але м'яч після його удару влучив у стійку. У підсумку – 2:0 перемога киян.

Динамо – Сьон: відео повного матчу (перший гол із 27:50)