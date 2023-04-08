Динамо збирається вернути з оренди Сергія Булецу, який тимчасово виступає за луганську Зорю. Хавбек свого часу захищав кольори збірної України.

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Прибуде на допомогу

Київському колективу треба підсилювати свій склад боєздатними кадрами. Сергій Булеца один з тих гравців, хто здатен допомогти "біло-синім" у їхній скрутний період, адже він може перекрити як позицію крайнього півзахисника, так і допомогти і у центрі поля, а ці позиції у киян є досить проблемними.

Чому ж Булецу раніше не повертали у стан "біло-синіх" – доводиться лиш догадуватись. Хавбек може доєднатися до столичного клуба вже зовсім скоро, оскільки кияни планують запросити півзахисника на літній тренувальний збір.

24-річний футболіст уже досить довго захищає кольори Зорі – він вже другий рік виступає в оренді у стані "чорно-білих", а угода його з луганцями чинна до 30-го червня 2023-го року. У поточному сезоні у 19 матчах за "мужиків" Булеца забив 6 голів і віддав 4 асисти. Щодо Динамо то контракт Сергія з киянами діє до літа 2024-го року.

Кар'єра Булеци